Астероид несётся к Земле: раскрыта дата возможной катастрофы – под ударом целые континенты

Риск столкновения астероида с Землёй стал самым высоким в истории наблюдений. Об этом сообщает издание Independent. Речь идёт об астероиде 2024 YR4. Вероятность его удара по Земле в 2032 году, по данным NASA, составляет 3,1%. Но сайт прогнозов betideas.com, который использует искусственный интеллект, говорит о более высоком риске – уже более 6%.

Астероид 2024 YR4 открыли совсем недавно, в декабре прошлого года. Его размеры – от 40 до 90 метров. Впервые он пролетел рядом с Землёй 25 декабря. Сейчас астероид удаляется, но вернётся обратно уже в 2028 году.

Если столкновение произойдёт 22 декабря 2032 года, под угрозой окажутся регионы от Тихого океана через Южную Америку, Африку и до Южной Азии. Такой удар может уничтожить крупные города. Сила взрына будет в 500 раз мощнее, чем взрыв атомной бомбы в Хиросиме.