Иностранные артисты вернутся с концертами в Россию быстрее, чем думали: в шоу-бизнесе уже готовятся к сенсации

Когда в России снова будут выступать иностранные артисты? Об этом рассуждает музыкальный критик Евгений Бабичев в интервью NEWS.ru.

По его мнению, для организации сольного концерта зарубежной звезды нужно три-четыре месяца на продажу билетов. Если весной будет подписано мирное соглашение, то уже летом можно начинать продавать билеты и размещать афиши.

Бабичев считает, что возвращение зарубежных артистов будет полезно для российского шоу-бизнеса. Конкуренция поможет индустрии развиваться быстрее. При этом критик отметил, что многие российские исполнители за последнее время стали намного профессиональнее.