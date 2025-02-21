Телефонные мошенники вывозят жертв из дома и требуют выкуп: МВД назвало самых уязвимых — защитите своих близких

Мошенники придумали новую схему обмяна по телефону. Об этом предупредила представитель МВД России Ирина Волк.

Аферисты звонят жертвам и убеждают их прекратить общение с близкими. Потом они уговаривают человека уехать в другой регион, якобы ради его безопасности. Как только человек уезжает, мошенники начинают звонить его родственникам. Они сообщают, что человека похитили, и требуют большой выкуп, угрожая расправой.

Ирина Волк попросила россиян рассказать об этой схеме пожилым родственникам и детям, чтобы они не стали жертвами обмана.

Ранее об этой афере рассказывал зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он сообщил, что сотрудники банка помогают МВД бороться с такими мошенниками.