Зеленскому советуют бежать: в окружении Трампа нашли для него безопасное место

В окружении Дональда Трампа считают, что Владимиру Зеленскому надо срочно уехать из Украины. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на источник, близкий к американскому президенту.

По мнению источника, Зеленскому лучше всего отправиться во Францию. Это, по его словам, будет лучшим решением и для президента Украины, и для мира в целом.

Ранее Трамп заявил, что администрация Джо Байдена потратила сотни миллионов долларов на что-то непонятное. Сам Зеленский недавно признался, что не знает, куда исчезли 200 миллиардов долларов, которые США выделили Украине. По словам Зеленского, Киев получил только около 76 миллиардов долларов из этих денег.