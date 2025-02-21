Под дворниками появилась странная записка? Это может быть обман, который лишит вас прав

Нашли записку на лобовом стекле с текстом: «Случайно задел вашу машину»? Будьте осторожны, не спешите доверять! Об этом предупреждает инспектор ГАИ в беседе с порталом njcar.ru.

Такие сообщения часто оставляют, если водитель задел автомобиль и не нашёл владельца. Но иногда это может быть мошенничеством. Что делать в таком случае?

Сначала внимательно осмотрите автомобиль. Если повреждений нет, возможно, это обман. Если дефекты есть, сразу звоните в ГАИ и фиксируйте ДТП.

Не уезжайте с места происшествия, даже если авария кажется незначительной. Это нарушение закона, за которое могут лишить прав на срок до полутора лет. Мошенники пользуются этим и могут шантажировать водителей.

Если хотите разобраться без ГАИ, сначала проверьте телефон, указанный в записке. Наберите номер в поисковике и проверьте, нет ли подозрительной информации. После этого свяжитесь с автором записки и уточните детали. Лучше оформить Европротокол на месте, не откладывая решение вопроса на потом.