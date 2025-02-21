Трамп хочет третий срок: сенсационный законопроект может изменить историю США

Президент США Дональд Трамп может получить право идти на третий срок. Об этом он заявил на встрече со сторонниками. Журнал Newsweek сообщает, что в Конгресс уже внесли законопроект об этом. Автор идеи — конгрессмен Энди Оглс из Теннесси.

Трамп спросил у своих избирателей: «Стоит ли мне снова идти на выборы?» Толпа ответила призывами: «Ещё четыре года!» Президент добавил, что люди узнают об этом из новостей вечером.

Конгрессмен Оглс признаёт, что его идея вызовет споры и сопротивление. Но он считает, что только Трамп может спасти Америку. Поэтому президенту, по мнению Оглса, нужно разрешить остаться на третий срок.

24 января Оглс предложил внести поправку в конституцию. Сейчас закон запрещает президенту баллотироваться больше двух раз.