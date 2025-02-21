ВСУ готовят прорыв в Курской области. Пока ситуация здесь без больших изменений. Об этом сообщает военкор Семён Пегов в своём Telegram-канале War Gonzo.

Российская армия продолжает атаковать позиции украинских войск. ВСУ, в свою очередь, подтягивают новые резервы к границе.

Ранее сообщалось, что Украина планирует прорыв в Курской и Брянской областях. У границ России сосредоточились украинские солдаты и техника. Там уже более пяти тысяч бойцов и свыше двухсот машин, включая немецкие танки Leopard и американские Abrams.

Напряжение остаётся высоким. Российские военные внимательно следят за обстановкой и продолжают наносить удары по позициям противника.