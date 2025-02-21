Новый российский бренд Tenet запускает серийное производство автомобилей: такого страна ещё не видела

В России скоро появится новый автомобильный бренд — Tenet. Производство машин запустят на заводе в Калуге. Об этом сообщают региональные власти.

Сборка новых авто начнётся с крупных деталей. Их будут ставить на главном конвейере. Это произойдёт уже в третьем квартале этого года. Серийное производство, когда машины начнут сходить с конвейера массово, стартует в начале второго квартала 2025 года.

Завод в Калуге станет местом для сборки новых российских машин благодаря современной платформе. Компоненты для автомобилей будут производить в России. Все детали обещают делать по мировым стандартам.

Главная особенность нового бренда — высокие технологии и локализация деталей. Машины собираются на современной модульной платформе, которая позволяет быстро менять детали и модели.

Первые авто Tenet мы увидим на дорогах уже совсем скоро.