Каждая четвёртая курица и пятая упаковка молока опасны: "Светофор" потрясла массовая проверка

Роспотребнадзор нашёл серьёзные нарушения в магазинах сети "Светофор". Ведомство проверило все магазины этой сети в 45 регионах России. Нарушения нашли почти везде, сообщили в пресс-службе.

Проверяли санитарные нормы и соблюдение закона о защите прав потребителей. Из 8 тысяч проб продуктов каждая пятая оказалась с грубыми нарушениями. Проблемы нашли в молоке, мясе, консервах и курице. Часто продавали просрочку, не соблюдали условия хранения продуктов, отсутствовали документы о качестве.

В некоторых магазинах не было даже горячей воды, а персонал не проходил медосмотры. Также нашли почти 7 тысяч нарушений маркировки товаров и незаконные двойные продажи на кассах.

В результате проверок изъято более 300 тонн опасных продуктов. Составлено почти три тысячи протоколов, а штрафы превысили 1 миллион рублей. Дела против нарушителей передали в суд, работу 76 магазинов уже остановили.