Канадцы отомстили американцам на льду: Трюдо резко высказался в адрес Трампа

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал победу сборной страны в Турнире четырёх наций. Канадцы в финале обыграли команду США со счётом 3:2 в овертайме.

После матча Трюдо обратился к президенту США Дональду Трампу. Он написал: «Вам не отнять нашу страну, как и не отнять нашу игру».

Это был ответ на недавнее высказывание Трампа. Перед финалом он заявил, что Канада могла бы стать 51-м штатом США.

Таким образом, спортивная победа получила политический оттенок. Канадцы доказали свою силу на льду и ответили на слова Трампа.