Новый вирус из Китая атакует Россию: в детских больницах паника и очереди на 5 часов

Метапневмовирус из Китая начал активно распространяться в России. Особенно тяжело переносят болезнь дети. Из-за этого в детских больницах — огромные очереди, сообщает SHOT.

Симптомы вируса похожи на грипп: температура под 38 градусов, кашель, одышка и озноб. У некоторых детей температура доходит до 39,5 и почти не сбивается лекарствами. Родители жалуются, что приходится вызывать скорую, ставить свечи и обтирать ребёнка.

Очереди в больницах растягиваются на несколько часов. Места нет, все нервничают. Одна из мам рассказала, что ждёт уже два часа, но есть и те, кто ждёт пять часов. Дети болеют целыми семьями, у многих кашель переходит в бронхит.

Вирус уже проник в Свердловскую область, Бурятию и Республику Алтай. Там власти закрывают детсады и школы на карантин. Кроме метапневмовируса, также растёт число заболевших гриппом типов А и В.