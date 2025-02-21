Самозапрет на кредиты в России: как новая услуга изменит жизнь миллионов граждан?

С 1 марта в России появится новая функция – самозапрет на кредиты. Любой человек сможет установить запрет на оформление займов на своё имя. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, передаёт РИА Новости.

Чтобы активировать запрет, нужно будет оставить заявление на «Госуслугах» или в МФЦ. Это помешает мошенникам брать кредиты на чужие имена, а самим гражданам позволит лучше следить за своими финансами.

Можно полностью запретить выдачу всех займов или только онлайн-кредитов. Информация о самозапрете поступит в бюро кредитных историй, и банки будут её учитывать.

Гаврилов уточнил, что запрет касается только обычных займов без залога, кредитных карт и покупок в рассрочку (BNPL). На ипотеку, автокредиты и образовательные кредиты с господдержкой ограничения не распространяются.

Ограничения можно включать и выключать сколько угодно раз. Услуга будет бесплатной.

Ранее эксперты советовали россиянам, что делать, если в кредитной истории появился неизвестный займ. Обычно банки идут навстречу жертвам мошенников.