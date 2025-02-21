"Заигрались с вирусом": США обвинили лабораторию в Ухане в утечке COVID-19

Госсекретарь США Марко Рубио поддержал версию, что COVID-19 распространился по миру из-за утечки вируса из лаборатории в Ухане. Об этом он сказал в интервью журналистке Кэтрин Херридж. По его мнению, в Китае "заигрались с вирусом", кто-то в лаборатории заразился, и вирус пошёл дальше — сначала по Китаю, затем по всему миру.

В январе похожую позицию высказало и ЦРУ. Ранее американские конгрессмены два года расследовали происхождение коронавируса. В опубликованном докладе они сделали вывод: вероятнее всего, вирус произошёл именно из лаборатории в Ухане.

США давно интересует этот вопрос. Они проводили расследование и обвиняли Уханьский институт в отказе сотрудничать и передавать документы. Американская разведка рассматривает две версии появления вируса: утечку из лаборатории или естественную передачу от животного.

ВОЗ в 2021 году сделала другие выводы. Международные эксперты назвали лабораторную утечку "крайне маловероятной". По мнению ВОЗ, вирус передался человеку от летучих мышей через другое животное. Передачу вируса от животного прямо к человеку эксперты назвали "возможной или вероятной". Также в ВОЗ допустили заражение через продукты питания.