Россияне столкнулись с неожиданной проблемой старых долларов: вот что не учли владельцы валюты

Старые доллары в России стали большой проблемой. Госдума признала, что заставить банки принимать старые купюры власти не могут. Владельцы этих денег теперь в сложной ситуации. Они сами отвечают за риски, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Проблема началась осенью 2024 года. Старые доллары не принимают в обменных пунктах и банках. Особенно сложно туристам за границей, например, в Турции и ОАЭ. Там принимают только новые доллары, которые были выпущены после 2013 года.

Ранее депутаты заявили, что обменные пункты начали наживаться на ситуации. Они специально завышают цены на новые доллары. Старые купюры считают менее безопасными, потому что их проще подделать. Аксаков добавил, что Центробанк тут ничем помочь не может. Это проблемы людей, которые вдруг поняли, что их старые доллары больше никому не нужны.

В Турции банкоматы до сих пор не принимают 50 и 100-долларовые купюры старого образца. Проблема может затронуть многих россиян, которые планируют отпуск за границей.