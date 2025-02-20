Вместо концертов: Кристина Орбакайте удивила новым занятием

Певица Кристина Орбакайте, отказавшаяся от гастролей по России, показала в блоге свои занятия спортом. Она опубликовала кадры с тренировки, на которую отправилась вместе с супругом, бизнесменом Михаилом Земцовым.

Артистка, у которой появилось больше свободного времени в отсутствие концертов на родине, активно поддерживает себя в форме. Она отметила, что каждый день посещает спортзал и видит результаты своего труда.

Поклонники обратили внимание, что поведение исполнительницы напомнило им о другой проживающей в эмиграции артистке — экс-солистке группы "ВИА Гра" Альбине Джанабаевой. Супруга Валерия Меладзе на постоянной основе транслирует в блоге свои занятия спортом.

При этом, если гастроли Джанабаевой сорвались, а новых не предвидится, то Кристина Орбакайте уже в мае с новым туром отправится на Кипр. Там она, скорее всего, сможет увидеться со знаменитой матерью Аллой Пугачёвой, проживающей в Лимасоле.