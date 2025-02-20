Стоянов негативно высказался про образы Шуфутинского и Королёвой в эфире телешоу

Народный артист РФ Юрий Стоянов в эфире шоу "Один в один" раскритиковал коллег, перевоплотившихся на сцене в известных личностей. Низкие оценки он поставил Жану Милимерову, Вячеславу Макарову и Валерии Ланской.

Как пишет "7Дней", артист считается одним из самых строгих членов жюри на телепроекте. В свежем выпуске он негативно высказывался после номеров и ставил маленькие баллы.

После выступления Вячеслава Макарова в образе Ярослава Евдокимова звезда "Городка" отметил, что восхищается талантом телеведущего, но увидел неискренность на сцене.

"Сейчас было шоу пародий, а не перевоплощений. Ты подбросил туда ещё что-то такое, что сделало это уже слишком выпуклым, слишком пародийным для меня. Поэтому для меня это было желанием рассмешить", — объяснил он свою низкую оценку.

С критикой Стоянова столкнулась и Валерия Ланская в образе Наташи Королёвой. Актёр выразил мнение о том, что она выступила "слабо".