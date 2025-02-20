Анастасия Волочкова раскрыла, почему Игоря Вдовина не будет на свадьбе дочери

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что пригласила бывшего мужа Игоря Вдовина на свадьбу их общей дочери Ариадны, которая состоится в Санкт-Петербурге. Однако, из-за вмешательства его нынешней жены, он не сможет присутствовать на торжестве.

В беседе с mk.ru Анастасия Волочкова поделилась, что отправила бывшему супругу приглашение на свадьбу, которая состоится 26 апреля 2025 года.

"Правда, думаю, что будет какое-то вмешательство со стороны жены моего бывшего мужа. Мне сказали, что она против этой свадьбы, хотя Ариша не её дочь. Поэтому он не сможет присутствовать на этом празднике", — сказала Волочкова.

Балерина призналась, что не расстроена этим известием, так как хочет весело отметить праздник в кругу близких людей — вместе с дочерью, её женихом и своей матерью. По её словам, на свадьбе будет около 30 гостей.

Анастасия Волочкова также рассказывала, что потратит на мероприятие не менее 10 миллионов рублей. Из-за этого грядущее событие уже окрестили "свадьбой года". Ариадна планирует выйти замуж за своего возлюбленного Никиту.