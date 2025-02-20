Горбачёва не считает фильм с Юрой Борисовым оскароносным: выглядит неубедительно

Российская актриса Ирина Горбачёва не была в восторге от фильма "Анора", за роль в котором Юру Борисова номинировали на "Оскар".

Она заметила, что в сюжете есть некоторые несостыковки, и призналась, что во время просмотра ей было скучно.

"И вдруг оказывается, что они [герои Марка Эйдельштейна] действительно ищут его, и тут идёт уже мощнейшая, как мне показалось, прокрутка, и я уже засыпаю, и армяне не спасают", — поделилась она в разговоре с Владом Агановым.

Однако актриса считает, что Юра Борисов всё равно выделяется в фильме на фоне других персонажей. Горбачёва подчеркнула, что сама кинолента не достойна "Оскара", но российский актёр заслуживает внимания.

Юра Борисов сыграл одну из второстепенных ролей в фильме американского режиссёра Шона Бейкера "Анора". Постановщик признавался, что написал сценарий специально для российского артиста.