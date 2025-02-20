Актриса Ланина высказалась о Борисове и его номинации на Оскар-2025: не самая сильная роль

Алина Ланина, известная актриса и звезда сериала "СашаТаня", поделилась своими впечатлениями о роли актёра Юры Борисова в фильме "Анора", за которую он номинирован на кинопремию "Оскар".

По мнению Ланиной, Борисову доводилось играть на экране более сложных и интересных персонажей, чем в этой картине американского режиссёра. Она восхитилась его работой в фильме "Сто лет тому вперёд", где он сыграл инопланетянина.

Также актриса поделилась воспоминаниями о совместных съёмках с Борисовым в драме "Отчий берег", события которой происходят в деревне. По её словам, они жили в богом забытом селе, где дети не знают, что такое телефон, и ловят рыбу руками.

"И вот он (Борисов) оставался жить в этой деревушке. Мы уезжали в отель, а он ходил только босиком и жил с этими ребятами в деревне и пил только молоко из-под коровы, потому что его персонаж такой. Вот это Юра", — рассказала актриса.

Актёр Юра Борисов номинирован на кинопремию"Оскар"за роль в фильме"Анора". Он будет бороться за победу в категории"Лучшая роль второго плана".