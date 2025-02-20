Меган Маркл может подать в суд на Дональда Трампа: что разозлило герцогиню

Герцогиня Сассекская Меган Маркл может подать в суд на Дональда Трампа после того, как он назвал её "ужасной женой".

Когда президента США спросили, собирается ли он депортировать принца Гарри из страны, Дональд Трамп ответил, что у принца и без того достаточно проблем, включая его супругу.

Ингрид Сьюард, писательница и автор книг о королевской семье, считает, что многие могут согласиться с мнением американского лидера. Однако она уверена, что Меган Маркл было обидно слышать эти слова в публичной речи.

"Я понимаю, что он имел в виду, и, возможно, мы все с ним согласны, но говорить об этом так открыто очень неприятно. Интересно, могут ли Меган и Гарри вернуться к этому вопросу на законных основаниях?" — написала она.

Сьюард предположила, что Меган Маркл и принц Гарри могут ввязаться в борьбу с Дональдом Трампом, так как не привыкли отступать перед "агрессорами".

Известно, что отношения Меган Маркл и Дональда Трампа испортились ещё во время его первой президентской гонки. Тогда бывшая актриса поддержала Хиллари Клинтон и назвала бизнесмена "женоненавистником".