Константин Хабенский рассказал о последней репетиции Евгении Добровольской: она боец

Народная артистка РФ Евгения Добровольская, несмотря на тяжёлый диагноз, до последнего дня выходила на сцену МХТ им. Чехова. Художественный руководитель театра Константин Хабенский поделился с aif. ru печальными подробностями последней репетиции актрисы.

Константин Хабенский отметил, что в театре, где Евгения Добровольская прослужила более 30 лет, все старались поддерживать её и помогать ей. Это проявлялось и на сцене, когда актриса изредка выходила к зрителям.

"Уже находясь в очень сложной ситуации, она играла главную роль в спектакле "Космос", где не было ни секунды передышки. А во время репетиций она просила: "Можно я здесь лишний раз не буду вставать?…" — поделился воспоминаниями Хабенский.

Актёр согласился со своими многочисленными коллегами, которые на прощании с Евгенией Добровольской называли её "большой артисткой". Хабенский подчеркнул, что покойная звезда театра и кино была настоящим бойцом.

Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января 2025 года. Её похоронили на Троекуровском кладбище.