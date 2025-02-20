Звезда телестройки Арай Чобанян вышел на связь после обвинений в изменах

Звезда телепроекта "Дом-2" Арай Чобанян обратился к поклонникам через запасной аккаунт в социальных сетях. Он затронул тему измен, о которых сообщила его супруга Ирина Пинчук.

Блогерша поделилась с подписчиками своей эмоциональной историей. Она узнала о неверности мужа из-за взлома его аккаунта хакерами. Ирина заявила, что собирается подать на развод.

Друзья Чобаняна пытались успокоить и убедить её, что появившиеся в интернете переписки — это всего лишь фейк. Однако женщина утверждает, что сама способна разобраться в этой ситуации.

Арай Чобанян решил высказаться и написал короткое обращение к поклонникам.

"Тёмные времена показывают светлых людей. Придёт время, и вы узнаете всю правду", — лаконично заявил он.

Ирина Пинчук и Арай Чобанян познакомились на шоу "Дом-2". Вместе они воспитывают двоих общих детей.