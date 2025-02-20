Яна Рудковская удивлена изменениями во внешности Тимоти Шаламе: какой красивый был мальчик

Музыкальный продюсер Яна Рудковская в Telegram-канале обратила внимание на изменения во внешности молодого американского актёра Тимоти Шаламе, связав их с новыми романтическими отношениями.

По словам бизнесвумен, настоящая любовь раскрывает человека, делает его лучше и красивее. Однако в последние месяцы она не видит этого в Тимоти Шаламе.

"Какой красивый был мальчик, опрятный и выглаженный. А сейчас стал странным во всём: от причёски пикси и усиков до стиля подростка", — написала она.

Рудковская отметила и выходы актёра на красных дорожках, подчеркнув, что в последнее время он стал носить что-то несуразное и неподходящее по возрасту. Хотя раньше всегда выглядел безупречно, выбирая шёлковые и бархатные костюмы по фигуре и необычные украшения.

В свою очередь, возлюбленная Шаламе, известная медиаперсона Кайли Дженнер, по-настоящему влюблена, и это проявляется в её естественности.