Ольга Бузова отреагировала на поддержку Леди Гаги: знай наших

Певица Ольга Бузова отреагировала на поддержку со стороны американской исполнительницы Леди Гаги.

В Telegram-канале Бузова поделилась эмоциями по поводу того, что её зарубежная коллега сделала репост ролика с танцем в TikTok.

"Знай наших", — написала россиянка.

Американская певица Леди Гага 19 февраля сделала репост ролика с участием Ольги Бузовой в TikTok. Российская артистка поучаствовала во флешмобе, в рамках которого станцевала под песню "Abracadabra".

Ольга Бузова подписала видео фразой: "Наш ответ Леди Гаге". Американка в свою очередь добавила ролик к себе на страницу.

Летом 2024 года Ольга Бузова оказалась в мировом чарте Billboard с треком "Без дел", который занял 48 место из топ-50. Хит артистки стал активно распространяться, а пользователи прозвали её "королевой TikTok".