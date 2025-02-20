Лариса Долина возмутила россиян: вы – никто

Народная артистка РФ Лариса Долина возмутила поклонников обращением, которое было снято во время празднования дня рождения композитора Максима Дунаевского.

В Сети разошёлся ролик, на котором певица сообщила о своём прибытии на мероприятие. Она отметила, что подъехала к ресторану "Метрополь" после спектакля, чтобы поздравить с праздником Максима Дунаевского.

"Мы празднуем 80 лет со дня рождения замечательного, потрясающего композитора Максима Дунаевского. Ребята, если вы вообще понимаете, в чем тут дело, тогда я с вами. А если нет, то вы — никто", — говорила артистка.

Лариса Долина подверглась резкой критике со стороны соотечественников за брошенную фразу. Комментаторы предположили, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В конце января 69-летняя певица отвечала на критику своих образов и заявила, что не намерена одеваться "как старушка".