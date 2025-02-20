Бывший посол США в Японии Рам Эмануэль обвинил Дональда Трампа в том, что он помогает России реализовать "мечту Сталина". Его слова приводит издание The Hill.

По мнению Эмануэля, Россия со времен Второй мировой войны якобы стремится расколоть НАТО и разрушить альянс, и Трамп своими действиями способствует этому. Политический аналитик Майк Мерфи добавил, что администрация экс-президента США выполняет все ключевые задачи российской внешней политики, позволяя Москве вести двусторонние переговоры без уступок.

Тем временем Россия и США продолжают контакты. В Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций двух стран, которые длились 4,5 часа. Обсуждали двусторонние отношения, ситуацию на Украине и возможную встречу лидеров.

Москва давно обеспокоена активностью НАТО у своих границ. Альянс увеличивает военное присутствие в Европе, объясняя это "сдерживанием России". В ответ МИД РФ заявляет: Россия готова к диалогу, но только на равных условиях, без милитаризации континента.