WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов – проверьте, не в их ли числе ваш

Пользователей WhatsApp* ждут масштабные обновления. Одни получат новые функции и улучшенную безопасность. Другие — потеряют доступ к мессенджеру. Компания объявила, что прекращает поддержку устаревших операционных систем.

С 17 февраля WhatsApp* больше не будет работать на Android 4.4 KitKat и более ранних версиях. Это затронет старые модели Samsung, Motorola, HTC, LG и Sony, выпущенные до 2014 года. Владельцам таких гаджетов советуют обновить систему или сменить телефон.

Изменения коснутся и пользователей iPhone. С 5 мая 2025 года WhatsApp* перестанет поддерживать iPhone 6 и iPhone 6 Plus.

В компании объяснили: такие меры позволяют улучшать сервис и внедрять новые функции. Регулярные обновления делают мессенджер безопаснее и удобнее.

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