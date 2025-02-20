Главные перемены для водителей с 1 марта: как теперь оформлять и снимать авто с учета?

С 1 марта в России вступают в силу новые правила для автовладельцев. Теперь снять машину с учета можно прямо через портал Госуслуг. Это значительно упрощает процедуру и экономит время водителей.

Еще одно важное изменение касается угнанных автомобилей. Ранее снять их с учета было невозможно, теперь же это разрешено. Но есть условие — владелец должен оплатить утилизационный сбор.

Также отменяется требование об обязательном полисе ОСАГО при постановке авто на учет или смене владельца. Теперь купить страховку можно позже, без спешки.