Natan раскрыл неизвестные подробности про поцелуй с Лерчек в реалити-шоу

Певец Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов) признался в шоу "50 вопросов", что они с блогершей Лерчек (Валерия Чекалина) планировали никогда не рассказывать о поцелуе на проекте "Звёзды в джунглях".

Он пояснил, что они намеренно лгали о том, что ничего не было. Свидетели произошедшего заверили их, что будут держать язык за зубами. При этом модель Алана Мамаева, утверждавшая, что поцелуй был, на самом деле его не видела.

"Когда я её спрашивал: "Ты лично видела?", она ответила, что нет, я не видела, но мне сказали, и я верю", — вспомнил слова модели Natan.

Музыкант пояснил, что всё разносилось продюсерами проекта по команде "фас". В результате им удалось выставить Алану Мамаеву святой на проекте.

В заключение интервьюер поинтересовался, получил ли Natan какое-то вознаграждение за то, что принёс проекту большие рейтинги. Артист горько отметил, что ему дали лишь "народного леща".