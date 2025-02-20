Грязная камера заднего вида? Этот трюк решит проблему без лишних хлопот

Зимой автомобильные камеры быстро покрываются грязью, снегом и влагой, что делает их бесполезными. Особенно это касается заднего вида, который больше всего подвержен загрязнению. Очистить вручную — неудобно, а если камера входит в систему кругового обзора, проблема становится ещё серьезнее.

Некоторые автомобили оснащены защитным механизмом, прячущим объектив, но таких моделей мало. Поэтому водителям приходится искать альтернативные решения. Один из вариантов — установка системы автоматического омывания. В некоторых авто она предусмотрена, но при желании её можно добавить самостоятельно.

Другой способ — защитная крышка, которая открывается при включении задней передачи. Она дешевле автоматического омывания и тоже помогает сохранить камеру чистой.

Но есть ещё более простой вариант — нанести на объектив средство с водоотталкивающим эффектом, например "антидождь". Достаточно очистить камеру, высушить и покрыть её составом. Он создаёт тонкую плёнку, предотвращающую налипание грязи.