Автоматическое вступление Украины в НАТО? США готовят неожиданный ход

США могут включить автоматическое вступление Украины в НАТО в условия возможного мирного соглашения. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.

По данным источников, Вашингтон рассматривает вариант, при котором Киев получит членство в альянсе автоматически, если Россия нарушит договоренности.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что вступление Украины в НАТО представляет угрозу безопасности страны. Этот вопрос стал одной из причин начала специальной военной операции.