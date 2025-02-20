Возвращение Boeing в Россию? Американский авиагигант готовится к новым поставкам

Американский авиапроизводитель Boeing может вскоре вернуться на российский рынок. По данным Telegram-канала Shot, компания намерена разрешить поставки комплектующих и самолетов для отечественных перевозчиков — сначала через посредников, а потом и напрямую.

Взамен Boeing, как утверждается, получит доступ к российскому титану, от которого отказался в 2022 году. Лизингодатели якобы уже начали обсуждать с авиакомпаниями возможность приобретения американских лайнеров.

Официально Boeing ушел из России без санкционного давления, сразу после начала боевых действий на Украине. С тех пор компания не сигнализировала о намерении вернуться. Однако эксперты полагают, что возвращение на российский рынок может быть выгодно самой корпорации.

Тем временем, в России продолжается работа над собственной гражданской авиацией. Власти поставили задачу выпустить тысячу новых самолетов к 2030 году. Однако пока ни одна новая модель не совершила первый полет в запланированной комплектации. Ожидается, что лайнеры SJ-100 и МС-21 начнут летные испытания уже весной.

Несмотря на слухи о возвращении западных компаний в Россию, в банке ВТБ заявляют, что не видят признаков снятия санкций.