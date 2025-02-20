Дуэль или убийство? Дело Лермонтова спустя 183 года пересматривают заново

Следственный комитет начал проверку обстоятельств гибели Михаила Лермонтова. Об этом сообщил РИА Новости народный артист России и депутат Госдумы Николай Бурляев.

Он рассказал, что ранее направил запрос в СК с просьбой пересмотреть дело. По его словам, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины давно ставили под сомнение достоверность следствия, проведенного в 1841 году сразу после смерти поэта.

"Следственный комитет откликнулся. Началась работа, в том числе с технической стороны. Будем сообщать о ходе и результатах", — отметил Бурляев.

Михаил Лермонтов родился в 1814 году. Поэт погиб в возрасте 26 лет на дуэли.