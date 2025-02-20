Надежда Стрелец высказалась по поводу внешнего вида жены Басты: она идеальная

Журналистка Надежда Стрелец, вернувшись из увлекательного путешествия в Антарктиду, поделилась впечатлениями в блоге и ответила на вопросы подписчиков.

Во время плавания компанию ей составили известные личности, такие как рэпер Баста и его супруга Елена Пинская. В разговоре о жене музыканта Надежда уделила особое внимание её внешнему виду.

Поклонники поинтересовались, кто на корабле был самым модным.

"На мой вкус, Лена Пинская. Некоторые ее луки, особенно вечером, были просто вау. Она, кстати, идеальная Prada Gir", — поделилась Надежда, показав совместное фото с супругой Басты на фоне пейзажей Антарктиды.

Также журналистка в довольно жёсткой манере ответила на вопрос о том, как её муж отпустил одну в такое опасное путешествие. Она подчеркнула, что ей не нужно чьё-либо разрешение, поскольку они с мужем взрослые люди, которые сами принимают решения.