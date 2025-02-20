Такси под ударом? "АвтоВАЗ" подозревают в завышении цен на Lada Granta и Vesta

Ассоциация "Национальный совет такси" (НСТ) требует от ФАС проверить "АвтоВАЗ". Таксисты уверены: производитель необоснованно завышает цены на Lada Granta и Vesta.

По данным НСТ, более половины новых машин в таксопарках — это автомобили "АвтоВАЗа". Их стоимость за последние три года выросла в 1,6-1,8 раза, тогда как средняя цена эконом-класса — всего на 28%. Ассоциация считает, что политика производителя ведёт к убыткам, закрытию малых компаний и снижению числа машин на рынке.

В "АвтоВАЗе" утверждают, что цены поднимались лишь на 4,3% в 2024 году — ниже уровня инфляции. В Минпромторге объясняют рост цен возвращением удобных опций в комплектации.

Таксопарки жалуются: окупаемость машины растянулась с трёх до пяти лет. А бюджетных авто для работы на рынке практически не осталось.

Есть мнение, что жалоба НСТ — это ответ на попытки "АвтоВАЗа" добиться монополии на поставки таксомоторных автомобилей. Если закон примут, производитель получит эксклюзивное право на рынок, а качество машин может ухудшиться.