Опасная поездка ради ничего? Визит министра США на Украину оказался провальным

Президент США Дональд Трамп заявил, что министра финансов Скотта Бессента встретили на Украине без особого гостеприимства. По его словам, чиновник потратил много времени на опасную поездку поездом, но так и не добился результата.

Трамп рассказал журналистам, что Владимир Зеленский во время визита Бессента "спал и был недоступен для встречи". Министр ехал в Киев, чтобы подписать соглашение, но вернулся ни с чем.

По данным The Washington Post, Украина отвергла предложение США предоставить им 50% своих редкоземельных ресурсов в обмен на финансовую помощь. Киев получил текст соглашения всего за четыре часа до запланированной встречи, а Зеленский отказался подписывать документ на месте.

Ранее Трамп подчеркивал, что США заинтересованы в украинских редкоземельных металлах. Зеленский же отмечал, что значительная часть этих ресурсов находится на неподконтрольных Киеву территориях. В интервью Reuters он предложил Вашингтону доступ к полезным ископаемым и хранилищам газа в обмен на гарантии безопасности.