Фаворитка Киркорова заявила о новом романе с русским Джастином Бибером

Певица и бывшая участница "Дома-2" Марго Овсянникова посетила премьеру фильма "Красный шёлк" и поделилась новостями о новом возлюбленном.

В беседе с kp.ru артистка, которая является подругой народного артиста РФ Филиппа Киркорова, рассказала, что посвятила свою новую песню этому человеку. Она сравнила его с американским исполнителем Джастином Бибером, и поклонники предположили, что речь идёт о Егоре Криде.

"Мне все звонят и пишут, весь директ завален сообщениями: "Кто же этот счастливчик?" Но я подумала, что будет правильно дождаться его — и мы вместе выйдем на эту дорожку и объявим о наших отношениях", — пояснила артистка.

По словам Овсянниковой, ей повезло не только с возлюбленным, но и с покровителем. Далеко не каждому молодому исполнителю удаётся спеть дуэтом с Филиппом Киркоровым, а тем более подружиться с ним.