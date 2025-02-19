Макс Корж отказался от выступлений в России: куда пропал и чем занимается рэпер

Белорусский рэп-исполнитель Макс Корж, как сообщает Super.ru, принял решение переехать в Европу и не выступать в России.

По данным издания, артист эмигрировал в 2024 году после того, как его вызывали в белорусскую милицию в связи с участием в оппозиционных митингах. За последние два года Корж трижды выступал в европейских странах.

При этом он не только не даёт концертов в России и Белоруссии, но и не участвует в частных мероприятиях.

В России продолжает функционировать компания, основанная рэпером, однако ею управляет другой человек. Журналисты выяснили, что организация работает в убыток.

Супруга Макса Коржа Татьяна занимается воспитанием их детей — 11-летней Эмилии и пятилетнего Назара. Она ведёт успешный блог, где публикует в основном рецензии на прочитанные книги.