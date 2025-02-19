Актриса Будина призвала отказаться от Оскара: наплевать и растереть

Актриса Ольга Будина в интервью для kp.ru высказала мнение, что России стоит отказаться от участия в церемонии вручения американской кинопремии "Оскар".

По её словам, награда от Американской киноакадемии не представляет для россиян художественной ценности, поскольку идеология Запада отличается от нашей.

"Нам на "Оскар" наплевать и растереть", — подчеркнула Будина.

Актриса также отметила, что после событий 2022 года не должно оставаться места для зарубежных конкурсов, таких как "Оскар", "Евровидение" и Олимпиада. Она уверена, что в России необходимо проводить свои мероприятия.

В этом году на "Оскар" был номинирован российский актёр Юра Борисов за роль в фильме "Анора". Он претендует на победу в категории "Лучшая роль второго плана".