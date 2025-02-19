Бывший дизайнер Канье Уэста пожаловался на непристойные сообщения от Бьянки Цензори

Бывший старший дизайнер компании Yeezy, принадлежащей рэперу Канье Уэсту, выступил с обвинением в адрес супруги музыканта Бьянки Цензори, утверждая, что она отправляла ему непристойные сообщения.

В беседе с журналистом Луи Пизано Пьер Луи Овре рассказал, что с 2020 года испытывал эмоциональное давление на работе. Ситуация ухудшилась после развода Канье Уэста с Ким Кардашьян, матерью четверых его детей.

Как утверждает экс-сотрудник Yeezy, которого цитирует The Sun, Бьянка была нанята в компанию архитекторов. В тот период она начала присылать ему "тревожные и неуместные" сообщения, касающиеся образов бренда.

Например, он привел в пример полученное изображение персонажа Эдварда Руки-ножницы, к которому прифотошопили чёрные руки и надпись "Эдвард Ниггерские руки". Овре настаивает на том, что Цензори отправляла ему фрагменты видео для взрослых.