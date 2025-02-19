Молодой российский актёр снялся с голым торсом для американского глянца

Молодой российский актёр Марк Эйдельштейн, известный по главной роли в фильме американского режиссёра Шона Бейкера "Анора", появился на обложке зарубежного глянцевого журнала Cosmopolitan с обнажённым торсом.

Артист, которого часто сравнивают с его голливудским коллегой Тимоти Шаламе, признался, что ему было непросто решиться на откровенную фотосессию. Он отметил, что сниматься обнажённым в кино гораздо проще.

"Я был голым в фильме, и для меня это не вызов. Но это был не я, а мой персонаж, а в этой фотосессии это был я. Это какой-то интимный уровень — для меня это в новинку", — сказал актёр.

Эйдельштейн также отказался отвечать на вопрос, любит ли его персонаж Иван из фильма "Анора" главную героиню. Он отметил, что обсуждал этот вопрос с режиссёром, и они оба считают, что каждый зритель может сам интерпретировать происходящее на экране по-своему.