Никас Сафронов честно ответил на вопрос о седьмом внебрачном сыне: мы разобрались

Никас Сафронов, известный художник, опроверг информацию о том, что у него якобы появился седьмой внебрачный сын.

В интервью со "Страстями" артист рассказал, что мужчина по имени Гибас Вакарис, как и многие другие, пытается завладеть его имуществом и деньгами. По словам Сафронова, в ходе проверки не было установлено никаких родственных связей между ними.

"Мы разобрались в этой ситуации ещё полгода назад. Это ещё один подобный случай. Люди, вероятно, хотят, чтобы их пригласили на ток-шоу и заплатили за это деньги. К сожалению, таких становится всё больше", — заявил портретист.

Сафронов был удивлён, что на этот раз мошенник, который притворялся его внебрачным сыном, оказался гражданином "недружественной страны".

Недавно один из сыновей художника — Ландин — опроверг слова своего знаменитого отца о том, что он планирует переехать в Россию. Он отметил, что ему нравится приезжать на родину к родителю, но свою жизнь он видит в Австрии.