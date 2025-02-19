Сергей Лазарев застрял в лифте с другими жильцами дома: реакция артиста

Певец Сергей Лазарев вышел на связь с поклонниками и сообщил, что вместе с другими жильцами своего дома застрял в лифте из-за отрубившегося электричества.

Артист не смог добраться до своего этажа и поделился эмоциями из-за происшествия.

"Поехали на шестой этаж, отрубилось электричество. Потом лифт начал плавно спускаться вниз, а потом резко сработали эти штуки, и он остановился. Ну стрёмненько, конечно, во всём доме выключили электричество", — пояснил музыкант.

Однако и он сам, и один из его соседей заметили, что свет остался включённым. На лице Лазарева отразилось недоумение по поводу этой ситуации.

Вскоре музыкант опубликовал фото из своей квартиры и заверил поклонников, что с ним всё в порядке. Рабочие смогли вытащить их из неисправного лифта.