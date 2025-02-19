Собчак высказалась об отце в годовщину его смерти: что написала журналистка

Журналистка Ксения Собчак в личном блоге поделилась редким архивным снимком с отцом, Анатолием Собчаком — первым и единственным мэром Санкт-Петербурга. Она призналась, что начала забывать его голос и запах.

На фотографии маленькая Ксения Собчак сидит на руках у отца, а на её голове красуется чепчик. Журналистка отметила, что сегодня, в день 25-й годовщины со дня смерти политика, пройдут памятные события.

"…Я пересматриваю видео и фото, чтобы вспомнить и вернуть ощущение, что ты рядом… Спасибо тебе за всё, стараюсь жить так, чтобы потом тебе рассказать, и ты бы посадил меня на колени, обнял и погладил по голове…" — написала телеведущая.

Ксения Собчак родилась в 1981 году в семье Анатолия Собчака и Людмилы Нарусовой, преподавательницы. Экс-мэр Петербурга скончался в 2000 году, по официальной версии, от острой сердечной недостаточности.