56-летняя певица Валерия снялась в боди и колготках: как не стыдно?

Певица Валерия опубликовала в личном блоге видео с танцевальным номером к новой песне, порадовав поклонников смелым и дерзким образом.

На появившихся в интернете кадрах артистка танцует под свой новый трек "Ураган", демонстрируя фигуру в боди и колготках.

"Женщина без возраста", "Идеальная фигура", "Не перестаю вами восхищаться", "Вы, действительно, ураган", "Ну как не стыдно? Быть такой умопомрачительной", — написали многочисленные поклонники исполнительницы в комментариях.

Валерия рассказала, что взвешивается два раза в день, чтобы отслеживать изменения в весе и корректировать своё питание. Она также признавалась, что ест большие порции, чтобы быть сытой.

Певица воспитывает троих детей от своего второго супруга, продюсера Александра Шульгина, с которым она рассталась из-за измен и домашнего насилия. Уже более 20 лет артистка живёт в браке с медиаменеджером Иосифом Пригожиным.