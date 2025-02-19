Максим Галкин* угодил в новый скандал из-за волшебного дивана на Первом канале

Юморист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) опубликовал в своём блоге видео со своих выступлений в Осло, Мальме, Мадриде и Валенсии. Однако его поклонники остались недовольны поведением артиста и напомнили ему о причинах, по которым он покинул Россию.

Одна из зрительниц концерта в Норвегии упрекнула Галкина в том, что он отказался принять цветы после мероприятия. В ответ на оправдания артиста женщина напомнила ему, что они находились в безопасной стране.

Ещё одна подписчица Максима Галкина предположила, что он, возможно, уже пожалел об эмиграции, ведь раньше он мог сидеть на "диване на Первом канале и не знать хлопот, а теперь вынужден мотаться по странам и собирать копейки".

"Ну если бы не вы, вечер был бы томным. Мне уже интересно, вот этот волшебный диван на Первом канале, где можно просто сидеть и зарабатывать, он появился уже после моего отъезда? Или я чего-то раньше не знал?" — задал юморист риторический вопрос.

Также артисту указали на то, что он сбежал из-за своих западных активов, но при этом подставил и свою супругу, которая могла бы спокойно жить в России "в любви и почёте".