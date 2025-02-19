Брухунова отправила малолетних детей от Петросяна за границу

Дети народного артиста РСФСР Евгения Петросяна и его супруги Татьяны Брухуновой проводят время за границей, вдали от родителей.

Супруга юмориста поделилась снимком с детьми — четырёхлетним Ваганом и годовалой Матильдой. На фотографии малыши запечатлены в одном из зарубежных торговых центров.

"Мои малыши развлекаются", — написала молодая мать, которая, как сообщает издание "7Дней", осталась в Москве.

Татьяна Брухунова не скрывает, что в воспитании детей ей помогают няни и её собственная мать. Она спокойно улетает в отпуск без детей и посещает светские мероприятия без них.

В одном из интервью она отмечала, что уделяет детям достаточно внимания и любви, но при этом не хочет отказываться от собственных интересов. Своей отдушиной Брухунова считает театр и возможность посещать премьеры спектаклей.