Якубович не скрывает обиды на известных комиков из ЧБД: я сцепил зубы

Телеведущий Леонид Якубович несколько месяцев назад стал гостем юмористического шоу "Что было дальше?". Однако его не порадовало поведение известных комиков, которые участвовали в программе.

Во время встречи со студентами МГИМО ведущий "Поле чудес" признался, что мог бы легко разрушить сценарий юмористов, но из уважения к ним и их работе решил "сцепить зубы".

Леонид Якубович пояснил, что не считает ведущих шоу настоящими профессионалами, поскольку они не умеют правильно и смешно шутить.

"Наверное, поэтому туда [в шоу], в общем-то, не особо кто ходит. Просто меня позвали, я сказал "ладно" человеку, которого уважаю. Меня попросили, я пришёл", — добавил Якубович.

Один из комиков программы — Тамби Масаев — увидел появившийся в сети ролик и коротко отметил, что Леонид Якубович — легенда.

"ЧБД" — это аббревиатура от названия русскоязычного юмористического шоу "Что было дальше?". Суть программы заключается в том, что пятеро комиков слушают историю из жизни знаменитости и пытаются угадать её финал.