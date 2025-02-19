Павла Прилучного назвали скандальным и агрессивным: сколько стоит один съёмочный день актёра

Актёр Павел Прилучный, несмотря на свою скандальную репутацию, может похвастаться высокими заработками. Об этом сообщил Сергей Дворцов, продюсер и концертный директор артиста.

В интервью со "Страстями" Сергей Дворцов отметил, что Павел Прилучный пользуется большим спросом у режиссёров и народной любовью. Однако, по его словам, актёр обладает сложным и даже агрессивным характером, что свойственно многим творческим личностям.

"По характеру он сложный, на уступки идёт редко. Один съёмочный день с ним стоит примерно как у Саши Петрова — 3-3,5 миллиона рублей", — рассказал продюсер.

Павел Прилучный судится со своей бывшей женой, актрисой Агатой Муцениеце, из-за места жительства их старшего сына Тимофея и размера алиментов. Несмотря на решение суда о том, что мальчик должен жить с матерью, Агата уже больше полугода не видела своего наследника.

Сейчас актёр женат на Зепюр Брутян, с которой воспитывает сына Микаэля.