Жена Соболева сообщила о падении няни с ребёнком на руках: сломала руки

Наталья Соболева, жена известного юмориста Ильи Соболева, в личном блоге поделилась неприятной историей, произошедшей в Таиланде с няней их сына Ивана.

По словам Натальи, в ресторане няня наступила на банан, который лежал на полу, и упала, сломав обе руки. Это произошло, когда на руках у женщины был Ваня.

"Как в плохом фильме, она упала очень неудачно, а на руках был наш сын! Отель, где виллы стоят 200-300 тысяч за сутки, ничего не выплатил. Они считают, что бананы на полу — это нормально, но это уже другая история", — поделилась Наталья.

Она подчеркнула, что они очень переживают за состояние няни и скучают по ней, так как сильно привязались к ней. Найти замену этой женщине будет сложно, так как они подходили друг другу по энергетике.

Наталья и Илья Соболевы поженились в 2011 году. У них трое детей: дочери София и Ева, а также сын Иван. Мальчик родился 19 апреля 2023 года.